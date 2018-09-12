شهد مطار القاهرة الدولي مساء اليوم، هبوطًا اضطراريًا لطائرة ألمانية، أثناء رحلتها من الغردقة إلى ألمانيا، لإنقاذ حياة راكب ألماني، تعرض لوعكة صحية مفاجئه وأصيب بحالة إغماء وخضع على الفور للإسعافات الأولية.

وقالت مصادر ملاحية بالمطار، إن برج المراقبة تلقى إشارة من قائد طائرة ألمانية، قادمة من الغردقة رحلة 4878، وفي طريقها إلى ألمانيا، يطلب إحضار طبيب حجر صحي وسيارة إسعاف، لتعرض راكب ألماني 54 عامًا لوعكة صحية، وتم السماح له بالهبوط، وتوجه طاقم طبي إلى الطائرة على موقع 344 بأرض المهبط تحت إشراف الدكتور حازم حسين، مدير الحجر الصحي بالمطار، وإجراء الإسعافات اللازمة تحت إشراف محمود غنيم مشرف إسعاف المطار، وإلغاء سفر الراكب ونقله إلى إحدى المستشفيات الخاصة المجاورة للمطار.