تحتفل منصة "كتبنا" بمشاركة رواية "جحر الأرنب" الصادرة عنها للممثل والمخرج المسرحي حسام قنديل في مسابقة "ببلومانيا" للرواية العربية قسم "الرواية الفلسفية" وتصدرها في القائمة النهائية للفائزين.

الرواية عبارة عن دليريميات مشتتة لا يجمعها إلا أنها حدثت، وخيوط واهية من اللامنطق.

يقول الكاتب "الرواية لا تحتوى شياطين، ولا تعاويذ، ولا بيوت مسكونة، ولا تحتوي قصص حب ملتهبة، ولا قصائد فراق باكية، فقط مجانين"

حسام قنديل كاتب وممثل ومخرج مسرحي، ألف كتابًا ساخرًا نُشر في العام 2016، و17 نصًا مسرحيًا (بالعربية والإنجليزية) عُرض منها 8 على مسارح مختلفة.

دخلت مؤلفات حسام قنديل القائمة القصيرة لجائزة الهيئة العربية للمسرح ثلاث مرات، ونال جائزة محمد تيمور للكتابة المسرحية عامي 2004 و 2006، وجائزة التأليف المسرحي بهيئة قصور الثقافة لعام 2005.