"ري الوادي الجديد" تزيل وتردم 19 بئرا جوفيا مخالفا

قال المهندس مجدي الشحات، وكيل وزارة الري بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، إنه جري إزالة وردم وطمس 19 بئرا جوفيا مخالفة، وبدون ترخيص في مركز الخارجة.

وأضاف مجدي، أنه جري ردم وطمس 19 بئرا في قريتي بولاق والمنيرة ومنطقة أسفل النقب بطريق "الخارجة– أسيوط"، ومدينة الخارجة نفسها، بالتنسيق مع حملة من مصلحة الري بقيادة حمدي سيدهم، مدير عام المياه الجوفية بمركز الخارجة وبالاشتراك مع قوة أمنية بقيادة اللواء محمد حبيب، بمديرية أمن الوادي الجديد وفى تواجد مندوب الوحدة المحلية وذلك على مدار الأيام الثلاثة الماضية.

وأوضح الشحات، أنه جرى إنذار جميع المخالفين منذ فترات زمنية طويلة بعضهم وصلت إلى عام 2008 دون أي استجابة من الحالات الـ19، وهناك حالة واحدة فقط جرى التصالح معها وسيزيل البئر بمعرفته بمدينة الخارجة.

وأشار وكيل وزارة الري إلى، أن عملية طمس وردم وإزالة الآبار الجوفية المخالفة علي نفقة المتعدين وسيجري مطالبتهم بقيمة الإزالة وتكاليفها عن طريق الجهات القضائية المختصة، بسبب عدم استجابتهم للإنذارات المرسلة خلال الفترة الزمنية الماضية وتنفيذ القانون.