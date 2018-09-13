يأبي هذا الصيف حزم حقائبه دون ترك بعض من لحفاته الساخنة على بطولة الدوري المصري التي شهدت حتى الآن 3 تهديدات بالانسحاب من المسابقة.

التهديدات جاءت تواليًا من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك في نسق مكرر لا يفاجئ الجماهير، لكن ما لم يألفه المتابعون هو خروج بيان رسمي من النادي الأهلي يهدد فيه بالانسحاب من البطولة، وأخيرًا تدوينة المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية التي ربط فيها بقاء نادي بيراميدز في المسابقة المحلية باستقدام حكام أجانب لإدارة مباريات الفريق.

التهديد الأول

رغم تراجعه كل مرة عن تهديداته المتكررة بالانسحاب من بطولة الدوري المصري، غير إنَّ مرتضى منصور خرج الشهر الماضي معلنًا أنَّ فريقه لن يشارك في المسابقة في ظل القائمة التي اعتمدها اتحاد الكرة بـ25 لاعبًا لكل فريق.

التهديد الثاني

شهدت مباراة الأهلي والإنتاج الحربي أخطاءً تحكيمية دفعت مجلس إدارة القلعة الحمراء إلى إصدار بيان هددت فيه بالانسحاب من البطولة ما لم تتحقق مطالبه ومن بينها التحقيق مع حكم اللقاء إبراهيم نور الدين وتطبيق تقنية الفيديو المعروفة بـ(VAR) في المسابقة المحلية.

التهديد الثالث

أما التهديد الثالث فكان من نصيب المستشار تركي آل الشيخ الذي غرّد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بعد انتهاء مباراة بيراميدز والجونة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، قائلًا: "بيراميدز يا حكام اجانب يا انسحاب".

وأبدى آل الشيخ غضبًا شديدًا "من مستوى التحكيم المصري"، معلقًا في تصريحات تليفزيونية بأن "الكيل طفح".