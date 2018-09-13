كشف السفير أشرف سلطان، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، تفاصيل اجتماع الحكومة أمس الأربعاء، موضحًا أنه ناقش أكثر من موضوع وكان هناك تركيز على قضيتي الصحة والتعليم، لافتا إلى أن منظومة التعليم تشهد عملية تطوير كامل من حيث المناهج وأسلوب التعليم، لافتًا إلى أنه جرى تطوير مناهج الصف الأول الابتدائي.

وأضاف "سلطان"، خلال مداخلة هاتفية "أنا الوطن" عبر شاشة "الحدث اليوم"، أن اجتماع أمس ناقش ملف القضاء على فيروس سي، لافتًا إلى أن إشارة البدء في هذا الملف ستكون اعتبارًا من أكتوبر، بحيث تكون مصر من أقل البلاد إصابة بفيروس سي في 2020.