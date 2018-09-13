"فاتحة خير".. رواج سياحي متوقع في الأقصر وأسوان خلال موسم الشتاء

كشف محمد عثمان، عضو لجنة التسويق السياحي بالصعيد، عن ارتفاع نسب الحجوزات السياحية إلى الأقصر وأسوان، خلال الشهر الجارى، مؤكدا أن السياح الصينيين واليابانيين والقادمين من الدول الأسكندنافية هم الأكثر طلبا على زيارة المواقع الأثرية بالصعيد حاليا.

وقال عثمان لـ"الوطن"، إن الـ3 شهور المقبلة المتزامنة مع بدء الموسم السياحى الشتوى ستشهد انتعاشة كبيرة فى الحركة الوافدة إلى كل من الأقصر وأسوان، ستصل ذروتها خلال يناير 2019، موضحا أن حركة السياحة النيلية ستشهد رواجا كبيرا خلال الفترة المقبلة، خاصة في إجازات منتصف العام التى ستصل بها نسب إشغالات الفنادق العائمة لنحو 100%.

وقال الدكتور عاطف عبداللطيف، عضو الجمعية العمومية لغرفة الفنادق، إن الموسم الشتوى في الأقصر وأسوان مبشر جدا على الحجوزات بالفنادق، نتيجة لجولات الرئيس عبدالفتاح السيسي الخارجية والتسويق لمصر عالميا، مع تسليط الضوء على العديد من الاكتشافات الأثرية التي يتم الإعلان عنها مؤخرا في العديد من المحافظات، مطالبا بضرورة التسويق الجيد للسياحة النيلية ورحلات "النايل كروز"، خاصة مع افتتاح قناة أسيوط الجديدة التي سيكون لها دورا كبيرا في مرور المراكب السياحية بأسرع وقت.

وأضاف عبداللطيف، في تصريحات صحفية، أمس، أن "السياحة النيلية بين الأقصر وأسوان تكتسب أهمية كبرى لدي السائحين الأمريكان واليابانيين، وكل من يهتم بالسياحة الثقافية والكلاسيكية، وهذه النوعية من السياحة تتميز بالإنفاق الكبير وناشد الحكومة بالاهتمام بالسياحة النيلية، وتنشيطها وعودة رحلات السياحة النيلية من أسوان إلى القاهرة التي كانت تنشط الحركة السياحية والتجارية بطول محافظات الصعيد".

وأشار إلى أنه لا بد من توفير التمويل اللازم لإعادة صيانة وتشغيل المراكب النيلية، التي توقفت خلال الفترة الماضية، مع تراجع السياحة النيلية، وكذلك الاهتمام بالمراسي النيلية وزيادتها وتطويرها لخدمة هذا النوع من السياحة، وإعطاء فرصة للسائح لزيارة العديد من المناطق والمحافظات بطول الصعيد، مما يحدث رواجا تجاريا وصناعيا وسياحيا في هذه المحافظات.