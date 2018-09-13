"التموين": 500 مليون جنيه شهريا تكلفة "فارق نقاط الخبز"

قال أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، إن إجمالي ما يحصل عليه المواطنون من سلع مجانية مقابل توفيرهم في استهلاك الخبز تصل قيمته إلى 500 مليون جنيه شهريا.

وأضاف كمال لـ"الوطن"، أنه في حالة عدم صرف المواطن كامل حصته من الخبز وتوفير استهلاكه يحصل على سلع مجانية "فارق نقاط الخبز"، بقيمة 10 قروش عن كل رغيف يتم توفيره.

وأكد استمرار صرف سلع نقاط الخبز وعدم إلغاءها أو خفض قيمتها ضمن منظومة الخبز الجديدة، التي ساعدت على تقليل نسبة الفاقد في الدعم المخصص لرغيف الخبز، حيث أنها أصبحت حق من حقوق المواطنين.