"المالية": نسب الانخفاض أكثر من الزيادة في التعديلات الجمركية الجديدة

قال الدكتور مجدي عبدالعزيز، مستشار وزير المالية لشؤون الجمارك، إن القانون الذي أصدره رئيس الجمهورية بشأن تعديل بعض التعريفات الجمركية، كان من أجل التوافق مع التعريفة الجمركية العالمية، مضيفًا أن هذه التعديلات سبتعث رسالة إيجابية للمستثمرين، مفاداها أن مصر تسير وفق أحدث المنظومات الدولية في منظومة التعريفة الجمركية.

وأضاف عبدالعزيز، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء DMC"، المُذاع عبر فضائية "DMC"، أن التعديلات تهدف إلى علاج التشوهات الجمركية وحماية بعض المنتجات لأغراض الصناعة الوطنية، وعلاج بعض مشاكل التطبيق في بعض بنود التعريفة الجمركية، لافتًا إلى أن نسب الانخفاض كانت أكثر من نسب الزيادة في التعديلات الجديدة.

وتابع: "تم تخفيض الضريبة الجمركية علي الصابون الطبي لتصبح 40% بدلاً من 60%، والسيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي لتصبح 35% من فئة الجدول بدلاً من 25%، الزجاج غير المشغول ليصبح 20% بدلاً من 50% بناءً على طلب المصنعين المحليين، كما تم تقليل الفئة علي ملابس الوقاية المهنية لتصدير 20% بدلا من 40%، بجانب فرش الأسنان والحلاقة لتكون 40% بدلاً من 60%".

وعن السلع التي تمت زيادة التعريفة الجمركية الخاصة بها، قال مستشار وزير المالية: "خفضنا وحدات التبريد لتصبح 20% بدلًا من 5%، وأجزاء الدش لتصبح 60% بدلًا من 40%".