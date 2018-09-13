بالفيديو| "مخرج الشعب" إسماعيل عبد الحافظ في عيون الفنانين

تحل اليوم الخميس، ذكرى وفاة مخرج الشعب إسماعيل عبدالحافظ، الذي فارق الحياة في 13 سبتمبر 2012 عن عمر ناهز 71 عاما، وقدم عبدالحافظ عددا من الأعمال الدرامية التي علقت بقلوب المشاهدين في أنحاء الوطن العربي، وكانت تعبر عن الشعب المصري وطبقاته المختلفة لذلك استحق أن يطلق عليه لقب "مخرج الشعب".

وقدم عبدالحافظ عددا من الفنانين، خلال بعض أعماله الفنية، وأوقفهم امام الكاميرا لأول مرة، وفي ذكرى وفاته تستعرض "الوطن" كلمات عدد من الفنانين عن المخرج إسماعيل عبدالحافظ وذكرياتهم وتعاونهم معه في الأعمال الدرامية المختلفة.

- صلاح السعدني

يقول الفنان صلاح السعدني إنه كانت تجمعه علاقة قوية بالمخرج إسماعيل عبدالحافظ، وكان يتمتع بشخصية الفلاح المصري الحقيقية، وبأنه كان يتمتع بإنسانية شديدة، وذكر بأن بداية علاقته به كانت منذ أيام الثقافة الجماهيرية، وبأن إسماعيل عبدالحافظ ظل طوال حياته محافظا على شخصيته المصرية الأصيلة، وعاشقا لهذا الوطن وكان دائما قريب من الناس.

- منى زكي

أكدت الفنانة منى زكي أن أول من اكتشفها المخرج إسماعيل عبدالحافظ، ووصفته بأنه أول أستاذ لها في المجال الفني، وطلبها المخرج إسماعيل عبدالحافظ للعمل وهذا ما جعل الفنانة مني زكي تتساءل كيف عرف أنها مهتمة بالتمثيل؟، وهي لم تمثل من قبل، وقالت إن "طيبة قلبه وتمسكه بشخصية الفلاح المصري هو ما جعل والدتها تطمئن للعمل بالمجال الفني".

وتعاونت الفنانة مني زكي مع المخرج إسماعيل عبدالحافظ في بدايتها الفنية بمسلسل "العائلة".

محمد عبدالحافظ

تحدث الفنان محمد عبدالحافظ عن شخصية والده المخرج إسماعيل عبدالحافظ، وحياته الشخصية، ووصفه بأنه كان يتمتع بطيبة قلب وثقافة عالية وبأنه عن طريق علاقته بوالده كان يجلس مع الكثير من أصدقاء المخرج إسماعيل عبدالحافظ، مثل الكاتب أسامة أنور عكاشة ومحمود السعدني، قائلا إن ما كان يميز شخصية إسماعيل عبدالحافظ في عمله أنه يجعل الألفة تسود بين فريق العمل بأكمله، وكان يهتم بعمل الممثلين بشكل كبير، ويعتبر أن نجاح الممثل هو نجاح له كمخرج.

- أحمد عبد العزيز

وقال الفنان أحمد عبدالعزيز عن المخرج إسماعيل عبدالحافظ، إن الكلام لا يعطيه حقه وهو يراه أستاذ ورائد الواقعية في الدراما المصرية والعربية، وكانت علاقته طيبة بجميع من يعملون معه.

- صابرين

وقالت الفنانة صابرين إسماعيل عبدالحافظ إنه شجعها للعمل بمسلسل أم كلثوم وتأدية شخصيتها، حينما سألته كيف أؤدي شخصية أم كلثوم، قائلل لها اعتبري نفسك مصر ومثلي أم كلثوم كانها تاريخ مصر بإنجازاتها وتطورها وحروبها بشوارعها ومصداقيتها وكل شيء، و"بالفعل جسدت الشخصية وشعرت بأني أقدم عمل وطني".

- إلهام شاهين

قالت الفنانة إلهام شاهين إنها ترى مسلسل "ليالي الحلمية"، وهو أول عمل يجمعها بالمخرج إسماعيل عبدالحافظ، إنه عمل غير مسبوق في تاريخ الدراما، قدم على خمس أجزاء، وبرغم ذلك يظل الجمهور منجذب للمسلسل فهذا يدل علي أنها تجربة فريدة من نوعها.