قال الدكتور خالد بهاء الدين، مدير وحدة جراحة حديثي الولادة بمستشفى أبو الريش، إن المستشفى استقبل 490 ألف طفل حتى عام 2016.

وأضاف بهاء الدين، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء DMC"، المُذاع عبر فضائية "DMC"، أن المستشفى يضم 124 سريرا، للتعامل مع الحالات الصحية الحرجة التي يعاني منها بعض الأطفال.

وتابع: "استقبال المرضى من جميع المحافظات علامة نجاح للمستشفى، وهناك الكثير من مستشفيات الأطفال تتبع اسم أبو الريش تيمنًا بما تقدمه من خدمات للأطفال، لأ المستشفى هي أصل جراحات الأطفال في مصر".