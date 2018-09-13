قال أحمد عبد الهادي المتحدث الرسمي باسم هيئة مترو الأنفاق، إن الاشتراكات الخاصة بالمترو مهمة جدا لمن يستخدمه كوسيلة مواصلات دائمة يوميا، وبصفة دائمة ومستمرة، لأن الاشتراك يدعم الراكب بـ50%.

وأضاف عبدالهادي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، أن اشتراك الطلاب مدعم بنسبة 97%، وهناك اشتراك لذوي الاحتياجات الخاصة، وأيضا مرضى السرطان، والجيش والشرطة، وكل فئات المجتمع لديهم اشتراكات مخفضة، أما التذكرة اليومية فقط لا تحتاج لدعم أو اشتراك.

وتابع أن 45% من الركاب يستخدمون المترو باشتراكات، موضحا الاستعداد للعام الدراسي الجديد بالدفع بقطارات إضافية جديدة أوقات التكدس والازدحام، ونظام الاشتراكات بالأسعار نفسها العام الماضي، وكاميرات المراقبة تعمل بشكل جيد، ونشر فرق الطوارئ والصيانة في المحطات.

وأوضح أن أسعار تذاكر اشتراكات المترو بالنسبة لاشتراكات الطلاب 25 محطة بـ33 جنيها، وأكثر من 25 محطة بـ41 جنيها، واستمارة اشتراكات الطلاب في شباك التذاكر في اي محطة مترو.