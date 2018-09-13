قالت الدكتورة شادية ثابت، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن ملف الصحة من أهم أولويات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرة إلى أن الملف كان بحاجة بالفعل لمزيد من الاهتمام والتحسين.

وأضافت ثابت، خلال لقائها في برنامج "8 الصبح"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن السيسي يشبه تمامًا "رب الأسرة"، الذي يهتم بجميع أفرادها، متابعة: "اهتم بالمرأة والشباب والمعاقين، وحتى عامل اليومية اهتم بيه".

وأكدت عضو لجنة الصحة بالبرلمان، أنه نتاج هذا الاهتمام والمجهود المبذول نجحت الدولة في القضاء على قوائم انتظار مرضى "فيروس سي" تمامًا في عام 2016، موضحة أن مبادرة المسح الطبي لعلاج "فيروس سي" التي أطلقها الرئيس السيسي مؤخرًا، جاءت لاستكمال ما بدأته الدولة في القضاء على الفيروس.