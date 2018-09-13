أعلنت مديرية الطب البيطري بأسيوط، عن بدء الحملة القومية للتطعيم ضد مرض الحمى القلاعية، والتي بدأت من التاسع من سبتمبر الجاري، وتستمر حتى الحادي عشر من أكتوبر المقبل، لتحصين الماشية من المرض والحد من انتشار الفيروس والعدوى التي تؤدي بدورها إلى نفوق أعداد كبيرة من الحيوانات.

وأوضح الدكتور محمد بخيت مدير مديرية الطب البيطري بأسيوط، أنه بدأ تنفيذ حملات لتحصين الحيوانات (أبقار وجاموس وأغنام وماعز وجمال) ضد أمراض (الحمى القلاعية والوادي المتصدع والنيموباك وجدري الأغنام والماشية) بقرى المحافظة طبقاً للخطة الموضوعة، مشيراً إلى جاهزية التعامل مع الحيوانات المريضة بعلاجها الفوري للتأكد من سلبية أو إيجابية الإصابة بالأمراض المعدية والوبائية مع تحصين جميع الحيوانات بالمناطق المحيطة بها.

وأضاف بخيت، أن إدارة الوقاية بالمديرية نفذت الخطة الموضوعة مسبقاً للحفاظ على الثروة الحيوانية ومكافحة الأمراض الوبائية، مشيرا إلى أنه يتم سحب عينات من الحيوانات لقياس المستوى المناعي ضد الأمراض والتأكد من فاعلية التحصين.