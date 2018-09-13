تفقد أحمد عبد العظيم رئيس مركز ومدينة أبورديس المجزر الآلي في حي السلام بالمدينة، تنفيذًا لخطة متابعة كل الإدارات الخدمية للارتقاء بمستوى الأداء بها.

وأكد رئيس المدينة الاهتمام بالنظافة وتنظيف المجزر باستمرار، حفاظًا على صحة المواطنين مع ضرورة إجراء الكشف على الحيوانات قبل ذبحها؛ للتأكد من خلوها من الأمراض المعدية للإنسان.

وتابع رئيس المدينة إجراءات عملية ذبح أحد الحيوانات، واستمع لشرح تفصيلي من الطبيب المختص، مؤكدًا أن كل الإمكانات متوفرة بالمجزر من كهرباء ومياه ومعدات، وأماكن حجز وتقطيع للدباح قبل وبعد إتمام عملية الذبح.