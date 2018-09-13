منذ 42 دقيقة

منذ 42 دقيقة

أفادت فضائية "إكسترا نيوز"، في خبر عاجل، بأن المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة أكد انتشار القوات العراقية بجميع المحافظات لمنع الإرهاب.