تمكن ضباط قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن البحر الأحمر، من ضبط نصف كيلو من مخدر الحشيش مخبأة بأماكن سرية داخل سيارة متحفظ عليها بجراج قسم ثان الغردقة بعد وفاة صاحبها في حادث تصادم.

بحسب بيان أمني اليوم، الخميس، وردت معلومات أمام العميد مدحت منتصر، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن البحر الأحمر، مفادها أن السيارة رقم (ط ر ع 1382) المتحفظ عليها بجراج قسم ثان الغردقة بتاريخ 7/9/2018 علي ذمة القضية رقم 8527/2018 جنح ثان الغردقة ( حادث تصادم )، والتي توفي على إثرها قائدها "عاطل"، والسابق اتهامه في 20 قضية متنوعة، بداخلها كمية من المواد المخدرة مخبأة بمكان سري، (أبواب السيارة)، وكانت بحوزة المتوفي داخل السيارة لترويجها على عملائه.

وبناء على تعليمات اللواء أشرف عز العرب، مدير أمن البحر الأحمر، تم تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، وبتفتيش السيارة، ضبط 5 قطع كبيرة الحجم "طربة" من مخدر الحشيش تزن 500 جرام، وجرى التحفظ على المضبوطات، وحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.