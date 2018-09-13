تمكن ضباط مباحث التموين بالبحر الأحمر، من ضبط كمية كبيرة من السولار المخصصة لإحدى محطات وقود اليخوت السياحية بالغردقة، قبل بيعها لإحدى القرى السياحية الكبرى بالغردقة.

وبحسب، بيان أمني اليوم، الخميس، وردت معلومات لضباط قسم مباحث التموين، تفيد قيام المسئولين بمحطة تموين اليخوت السياحية، بالتصرف في جزء من كمية السولار الوارد إليهم من إحدى الشركات بالسيارة رقم "ف هـ ج 6781" مرور الفيوم، التابعة للشركة، بالبيع لأحد الفنادق السياحية بالغردقة، وأن تلك السيارة فى طريقها لتفريغ جزء من الحصة الواردة للمحطة بتنك السولار الخاص بالقرية.

وبعرض المعلومات على العميد مدحت منتصر، مدير المباحث الجنائية، أمر بسرعة ضبط الواقعة، وتقنين الإجراءات، وقرر تشكيل حملة تموينية برئاسة العقيد حسين عيطة، رئيس مباحث التموين بالمديرية، والرائد محمد عصام، وكيل المباحث، بالاشتراك مع رئيس قسم المواد البترولية، ومفتشي التموين، استهدفت جراج سيارات القرية المشار إليها، والموجود به تنك السولار، وضبطت السيارة حال تفريغها حمولة من السولار وقدرها 16000 لتر.

وتم ضبط قائد السيارة، والمدير المسئول عن تفريغ السولار بجراج القرية، واعترفا بارتكابهما الواقعة.

وتم إخطار اللواء أشرف عز العرب، مدير أمن البحر الأحمر، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.