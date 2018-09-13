قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، إن مديرية الطب البيطري بالمحافظة ستبدأ أعمال الحملة القومية الثانية لعام 2018 للترقيم والتسجيل والتحصين ضد مرض الحمى القلاعية السبت القادم 15 سبتمبر الجاري، ولمدة 30 يوما بجميع مراكز وقرى المحافظة، بالتعاون مع مديرية الزراعة والثروة الحيوانية والطب البيطري.

وكلف المحافظ الوحدات المحلية المختلفة بالمراكز والمدن والأحياء والقرى وجميع الجهات المعنية بضرورة التنسيق مع مديرية الطب البيطري وتقديم الدعم اللازم للحملة، والعمل على حث المواطنين للقيام بتحصين الحيوانات ضد مرض الحمى القلاعية، لتحقيق أهداف الحملة القومية للوصول إلى أكبر عدد من الحيوانات المستهدفة وحمايتها من المرض.

ومن ناحيته، أوضح الدكتور محمد أبوضيف، مدير عام الطب البيطري بالمحافظة، أنه عقد اجتماع مع مديري الإدارات المخلتفة داخل وخارج المديرية للوقوف على آليات تنفيذ ثاني الحملات القومية لعام 2018 للتحصين والترقيم ضد مرض الحمى القلاعية، برعاية محافظ الإقليم، وبناء على قرار وزير الزراعة، ونائب الوزير لشؤون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، مشيرا أن الاجتماع ناقش معوقات العمل خلال الحملات السابقة والعمل على تلافيها بالإمكانيات المتاحة خلال الحملات القادمة.