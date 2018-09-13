إزالة 41 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في سوهاج

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج، عن إزالة 41 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وحماية النيل في حملات إزالة مكبرة خلال الأسبوع الماضي بمراكز سوهاج، البلينا، جرجا، طهطا، جهينة، المنشاة، ودار السلام، بالاشتراك مع مديرية الأمن وحماية الآراضي بالإدارات الزراعية، مؤكدا على استمرار حملات إزالة التعديات بجميع مراكز ومدن وأحياء المحافظة للحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وحمايتها من التعديات.

وأكد المحافظ على أهمية العمل علي زيادة الوعي والثقافة لدى المواطنين واحترام القانون، وحماية الرقعة الزراعية من التبوير، والحفاظ على أراض أملاك الدولة لصالح المشروعات الخدمية والتنموية التي تعود بالنفع العام على المواطنين كافة.

وقال علي يوسف أبوعقيل، رئيس مركز ومدينة جرجا، إنه تم القيام بحملة إزالة التعديات على نهر النيل واسترداد أملاك الدولة بالتعاون مع حماية النيل وهندسة حماية النيل وأملاك الدولة وتأمين من قوات الأمن لقطاع الجنوب، أسفرت عن إزالة 15 حالة تعد.

وأوضح محمد إمبابي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج، أن الوحدة المحلية نفذت حملة إزالة مكبرة بناحية قرية جزيرة شندويل بالتعاون مع نقطة شرطة مركز جزيرة شندويل، باستخدام معدات الحملة الميكانيكية، أسفرت عن إزالة 6 حالات تعدي على الأراضي الزراعية.

ومن ناحيته، قال عامر محمد عوض رئيس مركز ومدينة البلينا، إنه تم تنفيذ حملة إزالة أمنية مكبرة بتأمين من قطاع الجنوب، ومباحث ومركز شرطة البلينا، وبالاشتراك مع قسم الإزالات، والوحدة القروية ببرديس، وقسم التنظيم بالقرية، أسفرت عن إزالة 5 حالات مباني بدون ترخيص بمساحة 55 متر مربع بالساحل بحري تنفيذا للقانون رقم 119 لسنه 2008 ولائحته التنفيذية.