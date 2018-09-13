بالصور| البابا يتوجه إلى أمريكا في ثانِ زيارة لها خلال 6 سنوات

أعلن القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أنه غادر القاهرة، صباح اليوم، البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، متوجهًا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، في رحلة رعوية جديدة، لإيبارشيات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تستغرق عدة أسابيع.

وأضاف حليم، في بيان له، أنه يرافق البابا خلال الزيارة، وفد يتكون من: "الأنبا دوماديوس أسقف 6 أكتوبر وأوسيم، والأنبا ماركوس الأسقف العام لكنائس حدائق القبة والوايلي، والقس أنجيلوس إسحق والقس أمونيوس عادل سكرتيري البابا"، كما رافق البابا في سفره من القاهرة الأنبا دافيد أسقف نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

يذكر أن، تلك تعد الرحلة الثانية للبابا إلى الولايات المتحدة، منذ جلوسه على الكرسي البابوي في 2012، إذ سبق وزار الشطر الجنوبي من الولايات المتحدة في 2015.