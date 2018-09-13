واصلت مؤشرات البورصة ، تراجعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بضغوط بيعيه من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.34%، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.42%، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 20" بنسبة 0.20%.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.10%، ونزل مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.23%، وانخفض مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.13%.

كانت المؤشرات استهلت تعاملات اليوم على تراجع جماعي، وسط تحذيرات بتوخى الحذر خلال تعاملات جلسة اليوم.