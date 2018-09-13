‏بالصور| رئيس مدينة أبورديس بجنوب سيناء يتفقد أعمال تنظيف مجرى السيول

تفقد أحمد عبد العظيم، رئيس مدينة أبورديس بجنوب سيناء، اليوم الخميس، الأعمال الجارية بالتعاون بين قرية فيران والوحدة المحلية للمدينة، للاطمئنان على عدم وجود أي معوقات لتدفق مياه السيول حال حدوثها.

وقال رئيس المدينة، إنه جاري أعمال نظافة لمجرى السيل بداية من وادي سيلاف التابع لقرية وادي فيران، وحتى مصب السيل على البحر بالمدينة، حفاظا على الأرواح والممتلكات، لافتا إلى أن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، قد وجه المدينة بضرورة تدبيش مصب السيل والارتقاء بالشكل الجمالي لنهاية مجرى السيل الواصل على البحر بجوار الشاطئ العام.