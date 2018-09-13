ألقى ضباط مكافحة المخدرات بمديرية أمن البحيرة، اليوم الخميس، القبض على 5 أشخاص بتهمة ترويج المخدرات وبحوزتهم كميات من الحشيش والهيروين.

تلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن البحيرة، إخطارا من اللواء محمد هندى مدير إدارة البحث الجنائى، بضبط "ه.ز.م" 51 عاما، ربة منزل، وبحوزتها 200 جرام حشيش، و"م.ع.م" 44 عاما، عاطل، وبحوزته 100 جرام حشيش، و"ب.م.ا" 31 عاما، عاطل، وبحوزته 80 جرام حشيش، و"ع.م.ع" 28 عاما، عاطل، وبحوزته 15 جرام هيروين، و"م.م.م" 31 عاما، عاطل، وبحوزته 12 جرام هيروين.

وتحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.