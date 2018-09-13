بعد أسبوع من العمل، يرغب الكثيرون في الخروج نهاية الأسبوع، للاستمتاع بالإجازة للعودة إلى العمل بنشاط.

ورصدت "الوطن" بعض الأماكن للاستمتاع بإجازة نهاية الأسبوع:

الخميس

-حفل مسرح العرائس، لعبدالوهاب، على مسرح قاعة الحكمة، في ساقية الصاوي، الساعة 7 مساء، وسعر التذكرة 25 جنيه.

- حفل جاز لمصطفى رزق، في مكان، الساعة 8 مساء، وسعر التذكرة 50 جنيه.

-فرقة عبد الحليم نويره للموسيقى العربية، على المسرح الكبير، بدار الأوبرا، الساعة 8 مساء.

-فرقة أوبرا اسكندرية للموسيقى والغناء العربي، على مسرح دمنهور، بدار الأوبرا، الساعة 8 مساء.

-كورال سيد درويش بنادي الاسكندرية الرياضي "سبورتنج"، على مسرح سيد درويش، الساعة 8 مساء.

الجمعة

-حفل علي الهلباوي، بمسرح قاعة النهر، بساقية الصاوي، الساعة 7:30 مساء، وسعر التذكرة 60 جنيه.

- حفل صلاح بجاتو، بمسرح قاعة الحكمة، بساقية الصاوي، الساعة 7:00 مساء، وسعر التذكرة 60 جنيه.

-حفل "مسار إجباري"، بالسوق الشرقي، بالرحاب، الساعة 9 مساء.

-حفل مركز تنمية المواهب، بمعهد الموسيقى العربية، بدار الأوبرا، الساعة 8 مساء.

السبت

-حفل محمود التهامي، بساقية الصاوي، الساعة 8 مساء، وسعر التذكرة 50 جنيه.

-اوركسترا القاهرة السيمفوني، على المسرح الكبير، بدار الأوبرا، الساعة 8 مساء.