كشفت الدكتورة هالة رمزي، رئيس القطاع الطبي لإحدي شركات الأدوية التي تطرح علاج جديد لمرض التصلب المتعدد، أن العقار هو أقراص تؤخذ مرة واحدة يومياً، بدلاً من المستوى الأول للعلاجات التي تؤخذ عن طريق "الحقن"، مما يجعله سهل التناول.

وأضافت "رمزي"، في مؤتمر صحفي تنظمه الجمعية المصرية للتصلب المتعدد للإعلان عن الجديد في علاج المرض، أن الدواء الجديد يمكن للمرضى تناوله مع الأكل أو بدونه حيث يعمل على التحكم بتطور المرض ومنع تقدمه.

ولفتت إلى أن مشكلة المرض أنه يصيب الفئة العمرية من 20 إلى 40 عاماً، وهما الفئة الفاعلة في المجتمع، ما يستوجب العمل على مواجهته، إلا أنها أشارت إلى أنه غير منتشر بشكل كبير في المجتمع.