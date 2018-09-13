ضبطت شرطة التموين والتفتيش الصيدلي بالدقهلية، اليوم، مسئول عن محطة مصر للبترول بناحية دائرة قسم أول المنصورة، لاتهامه بتسريب 117 ألف لتر مواد بترولية، سولار وبنزين 80، للسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة.

تلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العميد عبدالحميد الصيرفي، رئيس مباحث تموين الدقهلية، بشن حملة لضبط أي حالات تلاعب في وصول الدعم لمستحقيه وخاصة في مجال المواد البترولية.

وبعد تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، أسفرت الحملة عن ضبط المدير المسئول عن محطة الجمعية التعاونية للبترول لتموين السيارات بناحية دائرة قسم أول المنصورة، لعدم انتظامه في تسجيل المواد الواردة للمحطة في سجل 21 بترول.

وبالفحص تبين تصرف المحطة في 58 ألف تر سولار، و59 ألف لتر بنزين 80 بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة والاستفادة من فارق سعر الدعم والاستيلاء علي المال العام ومخالفة أحكام القانون رقم 109 لسنة 1980، والقانون رقم 163 لسنة 1950 والقرار الوزاري رقم 102 لسنة 2011.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بقسم أول المنصورة، لاتخاذ الإجراءات القانونية.