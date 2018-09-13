أقامت دار روضة نور القرآن التابعة لقطاع المعاهد الأزهرية بالجيزة، الحفل السنوي للعام الخامس لتكريم الفائزين بمسابقة القرآن الكريم، وذلك بالتعاون مع جمعية نور الرحمات الخيرية.

شارك في المسابقة هذا العام أكثر من 1200 متسابق ومتسابقة من الحفاظ بالدار ومن خارج الدار من مختلف المحافظات وكانت المسابقة خلال الأسبوع الأول من سبتمبر الجاري، وقام بتحكيم المسابقة لجنة من أئمة وقيادات أوقاف الجيزة، كذلك تم عقد مسابقة في الأصوات الحسنة في التلاوة والإنشاد وتم ترشيح 70 متسابق للتصفيات النهائية وسوف يتم تكريم ثلاثين متسابق ومتسابقة.