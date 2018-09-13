شارك اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة في الحفل الختامي الذي يقام بمناسبة انعقاد ورشة العمل النهائية لمشروع تقديم الخدمات الإلكترونية في عدد من أحياء القاهرة، في إطار منحة الصندوق الأخضر الكوري المقدمة لمحافظة القاهرة في مجال إدارة وتوفير الخدمات الإلكترونية تحت إدارة وإشراف البنك الدولي.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه تم اختيار 11 حي من أحياء القاهرة بالتنسيق مع وزارة التخطيط لضمان أكبر تمثيل سكاني، بينها المعادي ومصر الجديدة والمقطم والسلام أول والسيدة زينب والزيتون وغرب مدينة نصر وباب الشعرية والمعصرة والخليفة ومصر القديمة.

وأضاف أن المشروع يشمل تجهيز تلك الأحياء بجميع الاجهزة التكنولوجية المطلوبة ونظام تشغيل إلكتروني وخطوط للربط والتدريب، لتقديم الخدمات الإلكترونية بالتعاون مع وزارات التعاون الدولي والتنمية المحلية والتخطيط، بجانب العمل على تبسيط الإجراءات الداخلية وتبادل الخبرات مع الجانب الكوري، في إطار إدارة المحليات والمدن الذكية وتحديد المتطلبات الضرورية لتقديم أفضل الخدمات الإلكترونية للمواطنين.

وأكد المحافظ أن ورشة العمل الختامية تهدف إلى تحسين الإدارة والحوكمة في اقاليم القاهرة الكبرى، مع تعزيز القدرات المؤسسية لمحافظة القاهرة وتحسين التواصل بين الإدارات المحلية وطالبي الخدمة مع مراعاة تحسين الخدمات الإجرائية المقدمة لخدمة المواطن بمحافظة القاهرة، بهدف تقديم خدمات الكترونية ميسرة وسريعة تحقق خدمة جيدة للمواطن مع دراسة آلية تحول جميع الوحدات المحلية إلى خدمات الذكية.د

حضر الحفل سامية مصدق المدير الإقليمي للبنك الدولي بمصر واليمن وجيبوتي، وممثلين عن وزارات الاستثمار والتعاون الدولي، التنمية المحلية، التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وممثل وزارة المالية بالحكومة الكورية.