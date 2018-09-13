قررت محكمة جنح الدلنجات في البحيرة، اليوم، تجديد حبس فلاح وزوجته، بتهمة قتل عامل وحرقه بالقرب من محطة الصرف الصحي على طريق الخيري بقرية محسن بمركز الدلنجات، لارتباطه بعلاقة غير شرعية مع زوجة الأول، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كان اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارا من مأمور مركز الدلنجات، بعثور الأهالي بقرية محسن التابعة لدائرة المركز، على جثة شاب مجهول الهوية متفحمة بأكملها.

وبالانتقال والفحص، تبين وجود جثة متفحمة لذكر في العقد الثالث من العمر وبجواره جركن فارغ تنبعث منه رائحة بنزين، وجرى إخطار النيابة التي انتقلت لمكان الواقعة، وأمرت بانتداب طبيب شرعي وأخذ عينة الحامض النووى لبيان هوية المجني عليه والكشف عن الجثة بأوصافها وحصر حالات الغياب.

ووجه اللواء محمد أنور هندي، مدير إدارة البحث الجنائي، بتشكيل فريق بحث لكشف غموض الحادث برئاسة العميد عبد الغفار الديب، رئيس المباحث الجنائية، ضم العقيد إيهاب المسارع رئيس فرع البحث الجنائي، والرائد إسلام قطب، رئيس مباحث الدلنجات.

وتوصلت التحريات، إلى أن الجثة لشاب يدعى "علاء. س. ع" يعمل قهوجي في كشك لبيع الشاي ومقيم بمركز دمنهور، كما توصلت التحريات إلى وجود خلافات سابقة بين المجني عليه وجاره "فتحي. ع. ع" فلاح.

وكشفت التحريات عن وجود علاقة بين المجني عليه وزوجة جاره، ما دفع الزوج للاتفاق مع زوجته لاستدراج المجني علية لمكان الواقعة والتخلص منه بقتله، حيث قامت باستدراجه لمكان بعيد واشترا جركن بنزين من إحدى محطات الوقود بالدلنجات، وعند وصول المجني عليه لمكان الجريمة قام بالانقضاض عليه وتقييده وإشعال النيران فيه وهو على قيد الحياة حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وتمكن ضباط المباحث، من القبض على المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وحرر محضرا بالواقعة للعرض على النيابة العامة، التي أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.