جدد قاضي المعارضات بمحكمة شبرا الخيمة، حبس مزارع 15 يوما على ذمة التحقيقات، لقتل زوجته بطلق ناري بعد ضبطها مع عشيقها بشقة الزوجية.

قال الزوج ويدعى "ع. ج" 55 سنة، مزارع أمام المحكمة: "نعم قتلت زوجتي، لأنها خائنة بعد أن ظبطتها مع عشيقها على سرير حجرة نومي استغفلتني، وأخذت جزاءها وأنا مش خايف من السجن لأني قتلتها دفاعا عن شرفي".

كان المقدم محمد الشاذلي، رئيس مباحث قسم ثاني شبرا الخيمة، تلقى بلاغا من "ع. ج " 55 سنة، مزارع بقيامه بقتل زوجته عندما عاد من عمله حيث وجدها تمارس الجنس مع رجل على سرير حجرة نومه.

جرى إخطار اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، فانتقل اللواء علاء فاروق، مدير المباحث، وتبين قيام"ع. ج " بقتل زوجته"ح. س" 35 سنة، لضبطها تمارس الجنس مع رجل آخر أثناء غيابه عن المنزل.