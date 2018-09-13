أعرب الإذاعي محمد نشأت، عن سعادته، بعد حصول برنامج "ناس وناس"، الذي كان يقدمه مع الإذاعية فاطمة مصطفى، في رمضان الماضي، على جائزة أفضل برنامج في الدورة التاسعة من مهرجان الفضائيات العربية، قائلًا: "كسبنا الرهان".

وقال نشأت، في تصريح لـ"الوطن"، إن حصول "ناس وناس" على جائزة أفضل برنامج، يمثل له مفاجأة، حيث إنه تطلب مجهودًا كبيرًا من فريق العمل، وهم فاطمة مصطفى والمؤلف هشام يحيى.

وأشار إلى "رهان" كان قائمًا بين فريق العمل، خلال الموسم الثاني من البرنامج، "كنا مُصرين نعمل موسم ثانٍ بعد نجاح الموسم الأول في رمضان 2016، كنا على ثقة، لأن الجمهور ارتبط به"، على حسب قوله.

وأشار إلى احتمالية تقديم فكرة جديدة في رمضان الماضي، لكنهم قرروا تجديد "ناس وناس"، وتقديم جزء ثانٍ منه، وذلك بعد نجاح الموسم الأول، معربًا عن سعادته بنجاح هذا البرنامج على وجه التحديد، وبقائه في ذاكرة الجمهور، رغم إذاعته لمدة شهر واحد فقط وليس على مدار السنة، قائلًا: "فكرة البرنامج تستوعب مواسم أخرى".

وأوضح أنه من الوارد التعاون مع الإذاعية فاطمة مصطفى، مجددًا، في برنامج واحد، بعيدًا عن شهر رمضان، فهناك "كيميا" تجمعهما، لافتًا إلى أنها تعاونت معه في أولى تجاربها في "9090"، بينما إمكانية تقديم "ناس وناس"، خارج موسم رمضان، فقد يشهد صعوبة إلى حدٍ ما، قائلًا: "فورمات البرنامج لرمضان بس".

وأكد محمد نشأت، أن هذه الجوائز، تُلقي بالمسؤولية عليه تجاه الجمهور، فضلًا عن الرغبة الشديدة في تقديم محتوى جديد طوال الوقت.

وفي سياق آخر، أشار إلى احتمالية تقديمه برنامج جديد على "9090"، بعيدا عن "روق يومك"، في الخريطة البرامجية الجديدة، مطلع العام الميلادي الجديد، بالإضافة إلى تعاونه مجددًا، مع الدكتور طارق رفعت في مسلسل إذاعي، في شهر رمضان المقبل، عبر المحطة نفسها.

يذكر أن إذاعة 9090، حصدت جائزة أحسن محطة إذاعية، في الدورة التاسعة من مهرجان الفضائيات العربية، وذلك بعد استفتاء طرح للجمهور خلال الأسابيع الماضية، كمل حصل برنامج "ناس وناس"، الذي يقدمه الإذاعيان محمد نشأت وفاطمة مصطفى، على جائزة أفضل برنامج إذاعي.