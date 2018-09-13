تواصل جماعة الإخوان الإرهابية منذ ثورة 30 يونيو وحتي الآن دعوات هدم الدولة المصرية، من خلال الإرهاب والعنف ونشر الاشاعات والدعوات لتدمير الدولة باسم الحشد للتظاهر

بدأت الجماعة مساعيها فور بيان القوي السياسية في 3-7 بالحشد في ميداني رابعة والنهضة، الذي إستمر قرابة 48 يوم، وإستمرا الجماعة في الحشد كل جمعة للتظاهر، فدعت لـ«عودة الشرعية» و«كشف الحساب»، وعودة الجماعة في عيد الأضحي، وفي 4 نوفمبرضد محاكمة المعزول محمد مرسي، وإنتهت تلك الدعوات بدعوة التظاهر في 11/11 تحت مسمي«ثورة الغلابة».

أبرز دعوات الإخوان وأعوانها كانت جمعة المصحف في 28 نوفمبر العام الماضي تحت مسمي انتفاضة الشباب المسلم ودعمتها الجبهة السلفية، كذلك دعوة «غزة لن تركع»، و«جمعة الأرض»و«دعم سوريا»و«ثورة الغلابة»و«ضحايا حكم الإخوان» و«القصاص للشهيد»و«الزحف إلى ميدان رابعة العدوية» و«الغضب والإنذار»و«عصابة الانقلاب»و«النفير العام»و«الانتفاضة ضد جرائم بشار».

المناسبات الرسيمة كانت السمة الرئيسية في دعوات تظاهرات الجماعة، وعلي راسها دعوات التظاهر في 25 يناير ودعوات الخروج في 30 يونيو وفض رابعة والنهضة، وذكرى أحداث «محمد محمود»، وأحداث الاتحادية، والحرب الجمهوري.

علي جانب العنف كان بيانات الجماعة الإرهابية هي الأكثر دعوة للعنف ومنها بيان «نداء الكنانة»، قالت فيه:« يجب شرعًا على الأمة: حكامًا وشعوبًا، مقاومة هذه المنظومة، والعمل على كسرها والإجهاز عليها بالوسائل المشروعة كافة؛ حفاظًا على ثوابت الأمة، وحرصًا على المقاصد العليا للإسلام»، كذلك« الحكام والقضاة والضباط والجنود والمفتين والإعلاميين والسياسيين، وكل من يَثْبُتُ يقينًا اشتراكُهم، ولو بالتحريض، في انتهاك الأعراض وسفك الدماء البريئة وإزهاق الأرواح بغير حق .. حكمهم في الشرع أنهم قتَلةٌ، تسري عليهم أحكام القاتل، ويجب القصاص منهم بضوابطه الشرعية وأن الدفاع بأية وسيلة مشروعة عن النفس والعرض والمال حق مشروع، بل واجب شرعي، لا يملك أحد أن يمنعه أو يمنحه، فللمعتدَى عليه صدُّ المعتدِي بذاته دون غيره، وبالقدر الواقع عليه دون تعدٍّ أو تفريط».

ورغم تلك المحاولات لم تستطع الجماعة الارهابية تدمير الدولة فلجأت لنشر الشائعات، والتي وصلت لـ21 ألف شائعة خلال ثلاث أشهر، أغلبها يتعلق بالقطاعات الكادحة للشعب المصري.

من جانبه قال سامح عيد الباحث فى شئون الجماعات الإسلامية: مخططات الإخوان الحالية هي إثارة الفوضى وتصدير مشهد عدم الإستقرار فى البلاد، فتقوم بالوقوف وراء دعوات وهمية، لإرهاق الجهات الرسمية فى الدولة، على الرغم من أنها لم تعد لهم قوة على الأرض ليثق الشباب فيهم».

واضاف: منذ فترة لم نرى لهم أى حشد كما كنا نرى من قبل، إلا أنها تحاول فى بعض المناسبات إختلاق الفرص للظهور على المشهد من جديد، ومحاولة لإرباك المشهد السياسي وتشتيت جهود الدولة، فى محاولة منها لتصدير صورة للخارج أن مصر لم تستقر بعد حتى يضعف فرص الإستثمار والإقتصاد وتبقى الدولة عاجزة ويثبتوا فشل النظام الحالى، فى مواجهة العديد من الأزمات.

وأشار اللواء فاروق المقرحي مساعد وزير الداخلية الاسبق: الجماعة لم تعد قادرة على الحشد، كما رأينا عزوف الشعب المصري بعد كشفه حقيقتها الإرهابية والإجرامية، فالجماعة تكبدت خسائر فادحة فى السنوات الماضية، ورغم ذلك ما زالت بعض الدول تقوم بتمويل الغرهابية

وطالب المقرحي بضرورة فرض السيطرة من قبل الدولة من خلال تطبيق والاستمرار في التصدي لتلك الجماعات وعدم السماح بتواحدهم، فتلك الاعمال تدمير للدولة وسعي لتسود الصورة الخارجية للدولة.

وقال نبيل زكى، أمين الشئون السياسية والمتحدث باسم حزب التجمع، أن هدف الإخوان الحقيقي هو إرباك مؤسسات الدولة وتعطيل عجلة الإنتاج، وإهدار فرص الإستثمار الأجنبي، إلا أن كل هذه التحركات لن تثني المواطنين عن مساندة الدولة، فلن ينساقوا وراء تلك الشائعات، لأن الشعب أصبح واعيا بالفخ الذى كانت تنصبه الإخوان فى مثل تلك التحركات، فلم تعد هناك فرصة لخداع الشعب.