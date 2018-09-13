رئيس بوروندي يشكر مصر خلال افتتاحه مركزا طبيا لحديثي الولادة

افتتح بيير نكرونزيزا، رئيس بوروندي أمس رسميا المستشفى المحلي "موسيني" الجديد في بلدية طنجرة في محافظة نجوزي، والتي يقع بمقرها المركز المصري البوروندي الجديد للأطفال حديثي الولادة.

وشاركت في مراسم الافتتاح الدكتورة عبير بسيوني رضوان، سفير مصر في بوروندي، وعدد من الوزراء على رأسهم وزير الصحة العامة البوروندي، حيث كان في استقبالهم مدير مستشفى موسيني الجديد ببلدة طنجرة.

واستعرضت سفيرة مصر أمام الرئيس البوروندي الجهود المصرية في خدمة مجال الصحة في بوروندي، وتجهيزات المركز المصري الذي قامت الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية بتقديمها له.

ويشتمل المركز على 10 حضانات بملحقاتهم بخلاف الأجهزة الأساسية الأخرى اللازمة مثل أجهزة التنفس الصناعي والعلاج الضوئي ومستخلصات وأنابيب أوكسجين وغيرها.

وقاربت تكلفة تلك التجهيزات والمعدات بجانب تكلفة إيفاد فنيين مصريين لتركيبها وتشغيلها وتدريب الطاقم البوروندي عليها قرابة 2 مليون جنيه. وفي ختام الزيارة قدمت السفيرة المصرية للرئيس البوروندي هدية تذكارية بهذه المناسبة.

من جانبه، قدم الرئيس البوروندي الشكر لمصر على دعمها المستمر لبلاده.