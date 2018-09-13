طالب النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، لجنة التحفظ على أموال "الإخوان"، بدراسة حالة النائب المسقط عضويته من البرلمان محمد أنور السادات، قائلاً لـ"الوطن"، إن "السادات" كان مصدرًا من مصادر "الإخوان"، ويتعامل معهم.

وأشار رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إلى ضرورة تدخل جهاز الكسب غير مشروع، "حتى يتسنى معرفة مصادر دخله، خاصة أنه يعتمد بشكل أساسي على التمويلان الأجنبية، كما أنه تربح من العصور الفائتة"، لافتًا إلى أن مجلس النواب أسقط عضوية الرجل بسبب تلقيه تمويلات مشبوهة، وإفشاؤه لأسرار المجلس عن طريق مراسلته جهات وسفارات أجنبية.

وأكد "عابد"، أنه يتحدى "السادات" أن يذهب للنيابة العامة ويتقدم ببلاغ رسمي ضده، مرجعا عدم ذهاب الأخير للنيابة لتجنب التحقيق معه وسؤاله عن مصدر أمواله التي جناها من التمويلات.

وتساءل علاء عابد: "السادات كان يعمل ضابطًا في البحرية، وليس لديه إلا مبالغ مالية تحصل عليها من خلال عمله؟".

وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان إن مصادر تربح السادات محفوفة بالشبهات خاصة أن والده كان مسجونًا في أكبر قضية جلب مخدرات إبان عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات الذي أصدر تعليماته حينها باتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة، وتطهير عائلة السادات، وتطهير مصر من الفاسدين، لافتًا إلى أن لديه الكثير من الأدلة على خيانة النائب المسقط عضويته، خلال ترأسه لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان.