أعلن المهندس أشرف محمد الحسيني رئيس قطاع كهرباء شرق الغربية، اليوم، غن فصل التيار الكهربائي عن محطة محولات السنطة يوم السبت المقبل من الساعة السادسة صباحاً حتى الساعة الثامنة صباح نفس اليوم لتغيير نظام الإطفاء التلقائى للمحول.

وأشار أن المناطق التي سوف تتأثر بفصل التيار الكهربائي منها مدينة السنطة وتشمل: "منطقة السنطة البلد – شارع هندسة الرى – الإرسال – المياه" بينما خطوط الريف الآتية "ريف شنراق – ميت الليث – مسهلة – شندلات "

وأهاب الحسيني المواطنين قاطني تلك المناطق والمستشفيات والمخابز وكافة الأماكن الحيوية بتوفير تغذية بديلة خلال هذه الفترة .