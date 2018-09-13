تسلمت نيابة القاهرة الجديدة، بإشراف المستشار أحمد حنفى، المحامى العام الأول، اليوم، تقرير الطب الشرعى الخاص بكشف العذرية على الطالبة الجامعية «حبيبة»، المتهمة بمعاونة والدها، بقتل خطيبها.

وقال مصدر قضائى، لـ«الوطن»، إن التقرير أثبت عذرية الفتاة. وجدد قاضى المعارضات حبس المتهم بقتل زوجته وأبنائه الأربعة فى الشروق لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، والتمثيل بجثث الضحايا.

وقررت نيابة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد سلامة، حبس «عواد.س»، صديق قاتل أسرته، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة التستر على متهم هارب من العدالة، بعد ادعاء الزوج «كرم.م» بأن الأول كان على علاقة بزوجته، وهو ما أنكره المتهم، مؤكداً أنه كان يذهب إلى منزل صديقه فى حضوره، ولا دليل على ادعاءاته.

كما قررت النيابة حبس السائق «أبوعوف.ج»، الذى اصطحب المتهم الرئيسى من محطة قطار سوهاج إلى منزله، والصيدلى «صلاح.أ»، بتهمة بيع الأقراص المنومة للمتهم دون موافقة طبية (روشتة الطبيب).

وفى سياق آخر، أمرت نيابة مركز الدلنجات فى محافظة البحيرة، برئاسة المستشار سعيد تعلب، اليوم، بحبس مزارع وزوجته لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بقتل «قهوجى» عن طريق إحراقه حياً، قرب محطة للصرف الصحى فى قرية «محسن»، بعد اكتشاف المتهم الأول ارتباط المجنى عليه بعلاقة «غير شرعية» مع المتهمة الثانية.