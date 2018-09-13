السبت.. فصل التيار الكهربائي عن محولات الزرقا في دمياط

أعلن قطاع كهرباء دمياط ، عن فصل التيار الكهربائي لإجراء الصيانة الدورية عن المحولات التالية "عزبة فرج سالم (1-2)، تفريعة عزبة فرج سالم على خط شرمساح دائرة مركز الزرقا" وذلك يوم السبت المقبل الساعة 10:00 صباحاً حتى الساعة 12:00 ظهراً.