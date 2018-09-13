ينظم قسم الجراحة بمستشفى المنصورة الجامعي "قسم 8" بالتعاون مع جمعية الجراحين المصرية، ورشة عمل المناظير المتقدمة في جراحات السمنة المفرطة "تحويل المسار" بطريقة ساسي وتحويل المسار المصغر وتكميم المعدة خلال الفترة من الجمعة 14 سبتمبر حتى الأحد 16 سبتمبر بمركز التعليم والتدريب الجراحي بالمستشفى.

تعقد ورشة العمل تحت رعاية الدكتور محمد القناوي، رئيس الجامعة، والدكتور السعيد عبد الهادي عميد الكلية، وإشراف والدكتور الشعراوي كمال مدير المستشفى، وتنظيم الدكتور حسام غالى، والدكتور وائل خفاجي رئيس "قسم 8"، بحضور الخبير الهولندي البروفيسور فريتس بريندز، والدكتور طارق المهدى أستاذ جراحات السمنة، و الدكتور نبيل جاد الحق أستاذ جراحة السمنة.

وأكد الدكتور حسام غازي، أن ورشة العمل تعد فرصة كبيرة لشباب الأطباء والجراحين للاستفادة من الخبرات المتميزة من أساتذة جراحات السمنة والاستفادة من المهارات المختلفة و الطرق المتعددة في إجراء جراحات السمنة.