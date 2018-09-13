أحال الدكتور عثمان شعلان رئيس مركز ومدينة كفر الزيات بالغربية، اليوم الخميس، 57 طبيًا وممرضة في مستشفى كفر الزيات العام للتحقيق بسبب الغياب والتقصير في العمل.

تلقى رئيس مدينة كفر الزيات، تقريرًا من قسم الرقابة والمتابعة يتضمن قيام لجنة من القسم، بالتفتيش الإداري على مستشفى كفر الزيات العام، وتم رصد غياب وعدم وجود 53 طبيبا وممرضة وفني وإداري من قوة العاملين بالمستشفى، فأصدر قرارا بإحالتهم للتحقيق.

كما تتضمن التقرير غياب 3 عاملين بإدارة التضامن الاجتماعي، وموظف بإدارة تموين كفر الزيات، فأصدر قراره السابق.