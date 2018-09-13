ألقت مباحث كفر الشيخ القبض على شخصين يتاجران في النقد الأجنبي، بكفر الشيخ، وبحيازتهما عملات أجنبية كثيرة وأخرى مقلدة، وجرى تحرير محضر وجارٍ العرض على النيابة.

وردت معلومات لضباط قسم ثان كفر الشيخ تفيد قيام كل من "و. م. ط"، 38 سنة، صاحب محل خردوات، و"ع. م. ط"، 28 سنة، صاحب محل خردوات، مقيمان بشارع جيهان دائرة القسم، بمزاولة نشاط الإتجار بالنقد الأجنبي خارج الإطار الشرعي بالسوق السوداء.

جرى إخطار اللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائي، حيث أخطر اللواء فريد مصطفى، مساعد الوزير لأمن كفر الشيخ، بتلك المعلومات، ووجه بسرعة ضبطهما، بعد التحقق من تلك المعلومات وقيادة فريق البحث الجنائي لضبطهما.

وبتقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، تم ضبطهما حال تواجدهما بمحليهما، وتبين أن الأول بحيازته 30245 دولارًا أمريكيًا، و2300 ريال سعودي، و6700 درهم إماراتي، و180 دينار كويتي، و108000 جنيه مصري، بقصد الإتجار في النقد الأجنبي بالسوق السوداء، وحرر عن ذلك المحضر رقم 2504/2018 إداري قسم ثان كفر الشيخ.

كما جرى ضبط 1300 دولار أمريكي، و116300 جنيه مصري، و9 ورقات مقلدة فئه الـ100 جنيه بحوزة الثاني، تحرر عن ذلك المحضر رقم 2505/2018 إداري قسم ثان كفر الشيخ، وبمواجهة المتهمان أقرا بقيامهما بالإتجار في النقد الأجنبي بالسوق السوداء، وأن المبالغ المضبوطة ناتج عن الإتجار غير المشروع.