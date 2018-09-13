افتتح الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم مؤتمر "قلب المنصورة" السنوي الرابع بأحد فنادق المنصورة والذي ينظمه قسمي القلب بمستشفى المنصورة العام ومستشفى نبروه المركزي وأطباء القلب على مستوى مديرية الصحة بالدقهلية والتأمين الصحي، وبمشاركة أساتذة القلب من مختلف جامعات مصر ومعهد القلب القومي، وبحضور كثيف من أطباء القلب على مستوى محافظة الدقهلية والمحافظات المجاورة.

ويهدف المؤتمر إلى مناقشة الجديد في مجال أمراض القلب وطرق التشخيص والعلاج لبعض الأمراض المتعلقة بكهرباء القلب وكذلك الجديد في مجال القسطرة القلبية سواء التشخيصية أو العلاجية وكذلك تبادل الخبرات بين الأطباء في مجال أمراض القلب.

وأكد الدكتور سعد مكي، أن تلك المؤتمرات العلمية وما تقدمة من جلسات علمية وتبادل المعلومات والخبرات في مجال أمراض القلب يَصْب في مصلحة المريض المصري ويثرى المعرفة الطبية لدى شباب الأطباء.