قال مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة، إنه تلقى باستياء ما نشره موقع إلكتروني بشأن اعتزام الجمعية العمومية لقضاة المجلس اتخاذ إجراءات تصعيدية ضد حكم محكمة الأمور المستعجلة الصادر بعدم الاعتداد بما أصدرته المحكمة الإدارية العليا في موضوع دعوى قضائية تخص شأن من الشئون الشرطية، وكذا ما يتعلق بحكم زيادة معاش الأجر المتغير.

وأكد بيان المجلس، أن الخبر المنشور تناول على نحو لا يمت للحقيقة بصلة توافق قضاء المجلس من خلال جمعيتهم العمومية على إقامة دعوى مخاصمة ضد محكمة الأمور المستعجلة وقاضيها لاعتبار ما أصدرته تعديا على اختصاص أصيل للمحكمة الإدارية العليا، وأنه جرى الانتهاء من إعداد صحيفة دعوى المخاصمة التي ينتوي مجلس الإدارة إقامتها - على حد زعم الخبر -.

وأكد البيان أن مجلس إدارة النادي لا شأن له بأي أخبار مكذوبة أو مصطنعة أو محرفة تنسب إليه، وأن المصدر الوحيد لما يصدر عن النادي من بيانات هو متحدثه الإعلامي، وأنه جار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة أمام النيابة العامة والهيئة الوطنية للإعلام.