تسائل حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المصري، ونجم الزمالك الأسبق، عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" عما إذا كان محمود علاء، لاعب الزمالك، هو أول مدافع في تاريخ الدوري يحرز "هاتريك" في مباراة واحدة أم لا.

وكتب إمام: "متهيألي أول مدافع يجيب هاتريك في تاريخ الدوري، ولا فيه حد تاني؟".

وبالعودة للمواسم السابقة للدوري الممتاز منذ بدايته، تظهر الإجابة على تساؤل عضو اتحاد كرة القدم، حيث سبق "علاء" 4 مدافعين سجلوا "هاتريك" في مبارايات فرقهم في الدوري، تستعرضهم "الوطن" في التقرير التالي.

- وائل القباني:

"ليبرو" الزمالك السابق سجل "هاتريك" في شباك الاتحاد السكندري في موسم 2003-2004، في المباراة التي فاز فيها فريقه 4-2.

- عماد النحاس:

"ليبرو" النادي الأهلي هذه المرة، زار شباك الاتحاد السكندري كذلك بـ"هاتريك" في سداسية المارد الأحمر في مرمى زعيم الثغر، خلال موسم 2005-2006.

- محسن هنداوي:

وخلال موسم 2008-2009، سجل ظهير طلائع الجيش السابق، محسن هنداوي ثلاثة أهداف خلال مباراة فريقه مع المقاولون العرب، والتي فاز فيها الجيش 3-2.

- محمود فتح الله:

سجل مدافع الإنتاج الحربي "هاتريك" في شباك فريق حرس الحدود، خلال مبارايات موسم 2015-2016، قاد بها فريقه للفوز.