شهد المؤتمر الصحفي للدورة الثامنة لمهرجان "مالمو للسينما العربية"، اليوم، الذي أقيم بمقر سفارة السويد بالقاهرة، بحضور عدد من نجوم الفن منهم نقيب السينمائيين مسعد فودة، والفنانات مادلين طبر، ومنة شلبي، وحورية فرغلي، صبري فواز، سلوى محمد علي، طارق عبد العزيز، طارق الشناوي، علي الطيب، يوسف عثمان، تامر عشري، والسيناريست هيثم دبور، والمنتج صفي الدين محمود.

وكان في استقبال الحضور يان تسليف سفير السويد بالقاهرة، ومن المتوقع أن تكون دورة "مهرجان مالمو للسينما العربية" الثامنة التي تعقد هذا العام، هي الأضخم منذ تأسيس المهرجان، من حيث حجم الفعاليات وتنوعها وعدد المدعوين من النجوم وصناع الأفلام، وممثلي وسائل الإعلام العربية والدولية.

يذكر أن "مهرجان مالمو للسينما العربية" منذ تأسيسه عام 2011 قطع شوطًا كبيرًا، وراح ينمو بسرعة تسابق الطموح، حتى أصبح المهرجان السينمائي العربي الأكبر والأكثر شهرة في أوروبا والوحيد في الدول الاسكندنافية، إذ عكس المهرجان "هموم السينما العربية" من كل أنحاء الوطن العربي ودول الشمال.