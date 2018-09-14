مسافة تمتد لأكثر من 330 كيلو مترًا، وطريف يستغرق 92 ساعة ركضا حول بحيرة "lake taho"، انطلاقًا من مدينة كاليفورنيا الأمريكية ووصولًا لنهايتها في "نيفادا"، بمسابقة تجريها الولايات المتحدة كل عام لهواة رياضة الركض للمسافات الطويلة، إلا أنها شهدت هذه المرة تسجيل رقم قياسي مصري جديد رياضيًا، ولكن الأهم كان تسجيل رقم خيري جديد لـ"مينا" في مساعدة ذوي القدرات الخاصة.

"مينا وجيه" شاب يبلغ من العمر 29، خريج كلية العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة عام 2010، إلا أنه عقب انتهاء دراسته قرر التوجه إلى الولايات المتحدة لاستكمال رحلة الماجستير والدكتوراه في تخصصه.

شارك أخصائي العلاج الطبيعي، في ماراثون يعد من أطول ثلاث سباقات للجري في الولايات المتحدة الأمريكية، كواحد من ضمن 250 عداءً، وهي الرياضة التي اعتاد ممارستها منذ صغره وشارك في العديد من السباقات في مصر وخارجها.

مينا: شاركت في أطول 3 سباقات بالولايات المتحدة من أجل جمع تبرعات لذوي الاحتياجات الخاصة

وقال وجيه لـ"الوطن"، إن مشاركته في السباقات منذ وصوله الولايات المتحدة الأمريكية بهدف مساعدة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في مصر من خلال جمه تبرعات من شتى دول العالم.

"كسرت رقم مصر في أطول مسافة جري" هكذا يروي الشاب العشريني قصة السباق الذي سمي بـ"Tahoe 200" وانطلق يوم الجمعة 7 سبتمبر، وانتهي في يوم 11 من نفس الشهر، والسباق عبارة عن جري قوة تحمل لمسافة 205.5 ميل وهو ما يعني 330 كيلو من الجري حول بحيرة "lake taho" المتواجدة في مدينتي كاليفورنيا ونيفادا.

وأوضح الدكتور العلاج الطبيعي، أنه واجه العديد من الصعوبات خلال السباق منها الجري على ارتفاع ما بين 2 إلى 3 كيلو فوق مستوى سطح البحر، وتباين درجات الحرارة التي تصل إلى تحت الصفر في الليل وتفوق الثلاثين بالنهار.