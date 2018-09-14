بث مباشر.. مشاهدة مباراة الأهلي وحوريا الغيني اليوم الجمعة 14-9-2018

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، نادي حوريا الغيني، في السادسة مساء اليوم الجمعة 14-9-2018 بتوقيت القاهرة، على ستاد «28 سبتمبر» بغينيا، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويشهد ستاد 28 سبتمبر، الذي يستضيف لقاء الغد بين الأهلي وحوريا الغيني، تجهيزات خاصة قبل وأثناء مران الفريق، الذي أقيم في الرابعة عصر اليوم بتوقيت غينيا (السادسة بتوقيت القاهرة).

وحرص الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال مران الفريق أمس، على إجراء تقسيمة قوية على الملعب الذي سيشهد المباراة، وسط سيل من الأمطار، هطلت بغزارة ليغرق الملعب بالمياه، خاصة وأن هذا التوقيت من العام هو موسم الأمطار في غينيا.

ومن المقرر أن تنقل "الوطن" بثا مباشرا مع بداية انطلاق المباراة.