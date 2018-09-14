الزوجان المتهمان بقتل "قهوجي البحيرة" يمثلان الجريمة أمام النيابة

مَثَّل (فتحي ع.- 34 سنة) وزوجته (سحر م.) المتهمان بقتل قهوجي وحرق جثته بالدلنجات، بالأمس، الجريمة وكشفوا ملابسات الواقعة، أمام فريق النيابة العامة بالدلنجات، برئاسة المستشار رامي حيدر وكيل النائب العام، وبإشراف المستشار سعيد تعلب رئيس النيابة.

كان اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارا من مأمور مركز الدلنجات يفيد عثور الأهالي بقرية محسن التابعة لدائرة المركز، على جثة شاب مجهول الهوية متفحمة بأكملها.

وبالانتقال والفحص، تبين وجود جثة متفحمة لذكر فى العقد الثالث من العمر وبجواره جركن فارغ تنبعث منه رائحة بنزين، وتم إخطار النيابة التى انتقلت لمكان الواقعة، وأمرت بانتداب طبيب شرعى وأخذ عينة الحامض النووى لبيان هوية المجنى عليه، والنشر عن الجثة بأوصافها وحصر حالات الغياب.

ووجه اللواء محمد أنور هندى، مدير إدارة البحث الجنائي، بتشكيل فريق بحث لكشف غموض الحادث برئاسة العميد عبدالغفار الديب، رئيس المباحث الجنائية، ضم العقيد إيهاب المسارع رئيس فرع البحث الجنائى، والرائد إسلام قطب رئيس مباحث الدلنجات.

وتوصلت التحريات إلى أن الجثة لشاب يدعى (علاء س. ع.- قهوجى) ومقيم بمركز دمنهور، كما توصلت التحريات إلى وجود خلافات سابقة بين المجنى عليه وجاره (فتحى ع. ع.- فلاح)، وكشفت التحريات عن وجود علاقة بين المجنى عليه وزوجة جاره، ما دفع الزوج للاتفاق مع زوجته لاستدراج المجني عليه لمكان الواقعة والتخلص منه بقتله، حيث استدرجاه لمكان بعيد واشتريا جركن بنزين من إحدى محطات الوقود بالدلنجات، وعند وصول المجنى عليه لمكان الجريمة انقض عليه المتهمان وقيداه وأشعلا النيران فيه وهو على قيد الحياة حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وتمكن ضباط المباحث من القبض على المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.