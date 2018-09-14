تمكن ضباط مباحث قسم الشلاتين من ضبط عاطل بحيازته كمية كبيرة من البانجو والحشيش والأقراص المخدرة، قبل ترويجها.

تلقى اللواء أشرف عز العرب، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارا من العميد مدحت منتصر مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة الشلاتين، مفادها قيام المدعو (حسين م.- عاطل) مقيم خلف السوق الدولي الشلاتين بالإتجار بالمواد المخدرة، وعقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط مباحث قسم الشلاتين من ضبطه حال تواجده بمنطقة السوق الدولي "دائرة القسم"، وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن 1500 جرام، وقطعتي كبيرة الحجم "طربة" من مخدر الحشيش تزن 200 جرام، و4000 قرص لعقار "التامول" المخدر، و6 لفافات لجوهر الأفيون المخدر تزن حوالي 6 جرامات، ومبلغ مالي قدره 3100 جنيه مصري، و300 جنيه سوداني، وهاتف محمول.

بمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي متحصلات الإتجار في المواد المخدرة، والهاتف المحمولة للتواصل مع عملائه.

تحرر عن الواقعة المحضر رقم 130 /2018 إداري قسم الشلاتين، وجاري العرض على النيابة العامة.