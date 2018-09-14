نيابة الفيوم تطلب التحريات حول هوية جثة مجهولة بجوار دير وادي الريان

أمرت نيابة مركز أبشواي، بمحافظة الفيوم، مساء الخميس، بسرعة إجراء تحريات المباحث الجنائية، للكشف عن هوية جثة لمجهول عثر عليها في حالة تعفن، بجوار سور دير القديس الأنبا مكاريوس السكندري بمنطقة وادي الريان.

تلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة يوسف الصديق، بورود بلاغ من رهبان الدير بالعثور على جثة لمجهول يرتدي جلبابا، بجوار سور دير القديس الأنبا مكاريوس السكندري بمنطقة وادي الريان، وأنهم تأكدوا أنها ليست لراهب.

وقالت مصادر أمنية مطلعة إن مباحث المركز توجهت إلى مكان البلاغ، وتبين من المعاينة الأولية للجثة، أنها لمجهول في الأربعينيات من عمره، وهو يرتدي جلبابا، وفي حالة تعفن، وكانت بجوار سور الدير، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى أبشواي المركزي، وأخطرت النيابة للتحقيق، والتي انتدبت الطبيب الشرعي للكشف على الجثة، وكتابة تقرير عن حالتها، ولم تصدر الأجهزة الأمنية بالمحافظة، بيان بشأن الواقعة.

حرر محضر بالواقعة، وأمرت نيابة مركز أبشواي، بسرعة إجراء تحريات المباحث الجنائية، للكشف عن هوية المواطن الذي عثر على جثته، وبيان ملابسات وظروف الواقعة.

ونفى أحد رهبان دير القديس الأنبا مكاريوس السكندري-رفض ذكر اسمه-في تصريحات صحفية، أن تكون الجثة لأحد رهبان الدير، وقال أن الجثة عثر عليها خارج أسوار الدير، وتأكدوا أنها ليست لراهب، وأنهم أبلغوا الشرطة عن العثور على الجثة، والتي انتقلت إلى المكان، ونقلت الجثة لمشرحة مستشفى أبشواي المركزي.