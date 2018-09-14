"تموين الفيوم": ضبط 330 لتر بنزين 80 مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء

تمكنت حملة لمديرية التموين بمحافظة الفيوم، مساء الخميس، من ضبط 330 لتر بنزين 80 مدعم، مع أحد التجار بقرية سيلا بمركز الفيوم، قبل بيعه بالسوق السوداء، وتقرر التحفظ على الكميات المضبوطة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

كانت الحملة، تحت إشراف المحاسب عبد الفتاح شرف، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، والمهندس مصطفى جلال، مدير إدارة تموين مركز الفيوم ثان، ورئاسة المهندس عماد زيدان، رئيس رقابة المركز، وفقا لبيان صحفي، مساء الخميس، تمكنت من ضبط 330 لتر بنزين 80 المدعم بقرية سيلا بمركز الفيوم، قبل بيعه بالسوداء لتحقيق أرباح كبيرة.

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.